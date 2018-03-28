В Австралии питон попал в руки ветеринаров после того, как проглотил тапок, сообщает ТСН .

По полученным данным, рептилия пробралась в дом и там проглотила тапок мужчины. Утром хозяин дома хотел обуться, однако не нашел тапок. Он также увидел питона, у которого был странно раздут живот.

Стоит отметить, что змееловы доставили питона в больницу, где его успешно прооперировали.

Как сообщал svodka.net ранее, в Австралии женщина-электрик Брайди Маро, прибыв в дом клиентов по вызову, нашла в нем гигантского питона . Длина змеи достигала восьми метров. К моменту, когда ее удалось поймать, она успела проглотить домашнего кота.

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