Пивоваренную компанию Heineken обвинили в расизме из-за рекламы светлого пива, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что после обвинений компания извинилась и удалила ролик со своего канала в YouTube.

В рекламном видеоролике бармен отправляет по барной стойке бутылку пива мимо трех чернокожих людей. Бутылка передвигаеться самостоятельно дальше и в конце концов останавливается возле светлокожей девушки.

"Иногда что светлее, тем лучше", - появляется надпись в кадре в данный момент.

По словам представителей компании, в лозунге имеется в виду светлое пиво, но многие зрители увидели в этих словах другой контекст. Пользователи соцсетей утверждали, что цвет кожи людей в рекламе не может быть совпадением.

"В течение десятилетий в своей рекламе мы продвигаем идеи, которые призваны объединять, а не разъединять. В этом случае мы чувствуем, что промахнулись", - прокомментировали в Heineken.

Как сообщал svodka.net ранее, компанию H&M обвинили в расизме из-за худи с надписью "Крутейшая обезьяна в джунглях" , которую рекламировал темнокожий мальчик. Магазин извинился, убрал рекламу и товар с сайта, но всё равно лишился поддержки знаменитостей, вроде Леброна Джеймса и The Weeknd.

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