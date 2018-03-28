Поправки нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового, изменяющие процедуру похорон, вступили в силу 15 марта. пишет со ссылкой на .

Что изменилось

Раньше естественную смерть человека (из-за болезни или старости) констатировали врачи. Если же возникали подозрения, экспертизу для установления причин гибели назначал следователь.

Теперь чтобы получить дозволение на проведение этой экспертизы, следователь должен обращаться к прокурору и ждать решения суда. Все это занимает время и существенно затягивает процесс.

Депутаты обещали, что в большинстве случаев для простых людей ничего не изменится, но по факту сбылись печальные прогнозы.

"Я не понимаю, зачем усложнять и увеличивать количество времени от смерти до вскрытия. Я считаю, чтобы узнать истинную причину смерти, нужно немедленно проводить экспертизу. Понимаю, что стране нужны реформы, но я не нашел ни единого логического объяснения по данной поправке", — делится харьковчанин Евгений, которому пришлось хоронить близкого человека по новым правилам.

Как это работает

Семья Евгения 5 дней ждала разрешения от суда.

"Мы узнали о случившемся 16 марта рано утром. Сразу же вызвали полицию и "скорую". Скорая приехала, врачи констатировали смерть. Полиция долго не приезжала — ждали когда освободится криминалист. Итого в 17:00 к нам прибыла опергруппа с экспертом (поговаривают, что 10 часов ожидания — это быстро, спешить-то некуда). Далее пришлось столкнуться с новыми проблемами. По старому законодательству, учитывая что это был вечер пятницы, в худшем "выходном" раскладе мы в понедельник смогли бы устроить похороны. Но, учитывая новую поправку, судебная экспертиза проводится только по разрешению суда, независимо от того, есть признаки насильственной смерти или нет", — рассказал Евгений.

По его словам, в первый же вечер полиция и знаток взяли показания и завели дело по факту смерти, а работники бюро ритуальных услуг увезли тело в морг (эта услуга обошлась в 1600 гривен в частной компании). После этого следователь отправился в суд, чтобы получить дозволение на судебно-медицинскую экспертизу. Спустя четыре дня суд разрешил сделать вскрытие. В свидетельстве написали, что установить истинную причину смерти не удалось. Вечером 20 марта родственники умершего получили дозволение на захоронение в прокуратуре, на следующий день — забрали в морге труп и провели похороны.

В подобной ситуации оказались еще около 30 семей, рассказывает харьковчанин.

Адвокаты и юристы в один голос кричат, что нововведение приведет к переполненным моргам и хаосу в судах.

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