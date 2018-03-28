|Оно нам не НАТО: Россия не будет присылать в альянс своего посла
|28.03.2018 10:14
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Россия решила понизить уровень дипломатических взаимоотношений с Североатлантическим альянсом.
Россия отказывается иметь при НАТО постоянного представителя. Уровень наблюдения России за альянсом будет понижен до временного поверенного.
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Совете Федерации. По данным издания это вызвано тем, что в настоящее время НАТО не готово к нормальному сотрудничеству. Именно следовательно назначение постпреда будет считаться "растратой кадров".
Посол, говорят источники издания, необходим для работы. Поэтому будет усилено направление сотрудничества в рамках совета Россия - НАТО.
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