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Витаса приговорили к семи суткам тюрьмы
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28.03.2018 10:17
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Российский певец Витас под конвоем отправился отбывать наказание за
стрельбу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Витаса временно лишили свободы Фото: vitas.com.ru Об этом сообщает
"Московский комсомолец".Певец, будучи в нетрезвом состоянии,
стрелял по воронам у себя дома, в Барвихе, переполошив всю округу.
Это произошло в ночь на 22 марта. Соседи певца вызвали
полицию.Певец отказался общаться с прибывшим участковым,
следовательно было вызвано подкрепление.Позже певец заявил, что
стрелял холостыми патронами.Продюсер Витаса, Сергей Пудовкин,
объяснил, что на самом деле Витас отмечал завершение лепки его
восковой фигуры в Китае, и запускал фейерверки.Полиция обнаружила
на территории дома исполнителя 42 гильзы.На основе произошедшего на
музыканта возбудили дело по статье "мелкое хулиганство" (ч. 1. ст.
20.1. КОАП), в качестве наказания Витаса приговорили к 15 суткам
ареста.Певец признал вину и раскаялся в содеянном.Суд назначил ему
семь суток административного ареста. Витаса заключили в наручники и
под конвоем отправили в изолятор временного содержания, позже
отправили отбывать наказание в спецприемник.Певца ожидает тюремный
распорядок: подъем в семь утра, завтрак, уборка в камере, личное
время, обед в 14.00, личное время, ужин в 20.00, личное время,
отбой в 22.00.Весной 2013 года исполнителя обвиняли в том, что он
на автомобиле сбил девушку на велосипеде. Пострадавшая осталась
жива.Витас родился 19 февраля 1979 года в Даугавпилсе, в Латвии. Он
обладатель редкого тембра голоса – фальцета.
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