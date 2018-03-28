Российский певец Витас под конвоем отправился отбывать наказание за стрельбу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Витаса временно лишили свободы Фото: vitas.com.ru Об этом сообщает "Московский комсомолец".Певец, будучи в нетрезвом состоянии, стрелял по воронам у себя дома, в Барвихе, переполошив всю округу. Это произошло в ночь на 22 марта. Соседи певца вызвали полицию.Певец отказался общаться с прибывшим участковым, следовательно было вызвано подкрепление.Позже певец заявил, что стрелял холостыми патронами.Продюсер Витаса, Сергей Пудовкин, объяснил, что на самом деле Витас отмечал завершение лепки его восковой фигуры в Китае, и запускал фейерверки.Полиция обнаружила на территории дома исполнителя 42 гильзы.На основе произошедшего на музыканта возбудили дело по статье "мелкое хулиганство" (ч. 1. ст. 20.1. КОАП), в качестве наказания Витаса приговорили к 15 суткам ареста.Певец признал вину и раскаялся в содеянном.Суд назначил ему семь суток административного ареста. Витаса заключили в наручники и под конвоем отправили в изолятор временного содержания, позже отправили отбывать наказание в спецприемник.Певца ожидает тюремный распорядок: подъем в семь утра, завтрак, уборка в камере, личное время, обед в 14.00, личное время, ужин в 20.00, личное время, отбой в 22.00.Весной 2013 года исполнителя обвиняли в том, что он на автомобиле сбил девушку на велосипеде. Пострадавшая осталась жива.Витас родился 19 февраля 1979 года в Даугавпилсе, в Латвии. Он обладатель редкого тембра голоса – фальцета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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