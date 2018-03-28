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Транспортные перемещения чужих в районе Луны
28.03.2018 10:20

 Кроманьонцев обманывают все - начиная от римского Папы и заканчивая фотошопными мастерами. Папы скрывают наличие инопланетян - две тысячи лет, мастера видеоподделок развлекаются и дурят  земных аборигенов в силу своей глупости, не понимая какой они наносят вред человечеству, заставляя не признавать местным туземцам с Земли, наличие разумных существ в Солнечной системе.

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