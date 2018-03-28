|Транспортные перемещения чужих в районе Луны
|28.03.2018 10:20
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Кроманьонцев обманывают все - начиная от римского Папы и заканчивая фотошопными мастерами. Папы скрывают наличие инопланетян - две тысячи лет, мастера видеоподделок развлекаются и дурят земных аборигенов в силу своей глупости, не понимая какой они наносят вред человечеству, заставляя не признавать местным туземцам с Земли, наличие разумных существ в Солнечной системе.Источник - . " frameborder="0" height="640" width="720" >
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