Кроманьонцев обманывают все - начиная от римского Папы и заканчивая фотошопными мастерами. Папы скрывают наличие инопланетян - две тысячи лет, мастера видеоподделок развлекаются и дурят земных аборигенов в силу своей глупости, не понимая какой они наносят вред человечеству, заставляя не признавать местным туземцам с Земли, наличие разумных существ в Солнечной системе. Источник - . " frameborder="0" height="640" width="720" > Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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