Отставка президента Украины Петра Порошенко может произойти под давлением общественного мнения и крупных протестных движений.

Об этом в интервью "" рассказал прежний заместитель генерального прокурора Украины, один из лидеров политической партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе, передает .

"Когда вокруг Администрации президента и на Майдане будут стоять несколько сотен тысяч украинцев, как это происходило в Румынии, как это произошло в Корее, тогда он будет вынужден уйти", - отметил политик.

При этом Сакварелидзе отметил, что в Украине на данный момент не существует установленной процедуры импичмента.

"В Украине нет прописанной четкой процедуры импичмента, это все простые бумажки, которые не исполняются. Президент может сам написать заявление и подать в отставку – без импичмента. Импичмент связан с правонарушением, которых уже множество, но та часть клептократии, которая составляет единую пирамиду власти, имею в виду парламент и правительство, конечно, не будет принимать никакого импичмента, потому что они за друг друга держатся", - пояснил Сакварелидзе.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира