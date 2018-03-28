|Не импичмент: Сакварелидзе рассказал, как можно отправить Порошенко в отставку
|28.03.2018 10:22
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Отставка президента Украины Петра Порошенко может произойти под давлением общественного мнения и крупных протестных движений.
Об этом в интервью "" рассказал прежний заместитель генерального прокурора Украины, один из лидеров политической партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе, передает .
"Когда вокруг Администрации президента и на Майдане будут стоять несколько сотен тысяч украинцев, как это происходило в Румынии, как это произошло в Корее, тогда он будет вынужден уйти", - отметил политик.
При этом Сакварелидзе отметил, что в Украине на данный момент не существует установленной процедуры импичмента.
"В Украине нет прописанной четкой процедуры импичмента, это все простые бумажки, которые не исполняются. Президент может сам написать заявление и подать в отставку – без импичмента. Импичмент связан с правонарушением, которых уже множество, но та часть клептократии, которая составляет единую пирамиду власти, имею в виду парламент и правительство, конечно, не будет принимать никакого импичмента, потому что они за друг друга держатся", - пояснил Сакварелидзе.