|Лихтенштейн вышлет 0,7 российских дипломатов - "ведь мы не можем выслать его по частям"
|28.03.2018 10:25
|
Княжество Лихтенштейн вышлет 0,7 российских дипломатов из страны в знак солидарности со странами ЕС, сообщает государственный телеканал Liechtenstein24.
«Мы очень обеспокоены отравлением в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери. Для своей безопасности вышлем из Вадуца (ред. — столица Лихтенштейна) 0,7 российских дипломатов.
Выслать больше нам не позволяет количество их дипломатов — 1 человек.
Полагаю, высылка будет условной, ведь мы не можем выслать его по частям.
Кроме того, мы будем бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.
Хорошо, что наши футболисты туда не пробились», — сказал премьер-министр Адриан Хаслер.
США делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля продемонстрировали Москве свои возможности в информационной войне после того, как Россия показала свои возможности в сфере новых вооружений, считает член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.
"Я думаю, что это просто демонстрация со стороны США их возможностей в информационном поле как Европы, так и мира вообще.
То есть они лишний раз показали нам, что, несмотря на то, что
никаких объективных доказательств вины России, страну можно
оболгать и весь образованный мир этой лжи поверит", — сказал
Морозов РИА Новости.
По мнению парламентария, Москве сейчас нужно не терять самообладания, продолжать усилия на дипломатическом, межправительственном и межпарламентском поприще, развивать народную дипломатию, чтобы усилить влияние России в мире.
"Мы продемонстрировали свои возможности в сфере новых вооружений, они в ответ продемонстрировали свои возможности в информационной войне", — пояснил Морозов.
Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному Собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему ПРО.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что Россия считает хамскими и бездоказательными обвинения Великобритании в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля.
Из "солидарности" с Лондоном, объявившим о высылке 23 российских дипломатов, многие страны ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других также приняли решение выслать российских дипломатов.
Войдите чтобы оставить комментарии