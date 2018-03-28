Княжество Лихтенштейн вышлет 0,7 российских дипломатов из страны в знак солидарности со странами ЕС, сообщает государственный телеканал Liechtenstein24.

«Мы очень обеспокоены отравлением в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери. Для своей безопасности вышлем из Вадуца (ред. — столица Лихтенштейна) 0,7 российских дипломатов.

Выслать больше нам не позволяет количество их дипломатов — 1 человек.

Полагаю, высылка будет условной, ведь мы не можем выслать его по частям.

Кроме того, мы будем бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

Хорошо, что наши футболисты туда не пробились», — сказал премьер-министр Адриан Хаслер.

США делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля продемонстрировали Москве свои возможности в информационной войне после того, как Россия показала свои возможности в сфере новых вооружений, считает член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.

"Я думаю, что это просто демонстрация со стороны США их возможностей в информационном поле как Европы, так и мира вообще.

То есть они лишний раз показали нам, что, несмотря на то, что никаких объективных доказательств вины России, страну можно оболгать и весь образованный мир этой лжи поверит", — сказал Морозов РИА Новости.



По мнению парламентария, Москве сейчас нужно не терять самообладания, продолжать усилия на дипломатическом, межправительственном и межпарламентском поприще, развивать народную дипломатию, чтобы усилить влияние России в мире.

"Мы продемонстрировали свои возможности в сфере новых вооружений, они в ответ продемонстрировали свои возможности в информационной войне", — пояснил Морозов.

Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному Собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему ПРО.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что Россия считает хамскими и бездоказательными обвинения Великобритании в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля.

Из "солидарности" с Лондоном, объявившим о высылке 23 российских дипломатов, многие страны ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других также приняли решение выслать российских дипломатов.

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