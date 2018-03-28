|Приходько показала открытку от дочери
|28.03.2018 10:25
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Коли я була вагітна у 21 рік я навіть не могла уявити як це все буде, чи хороша буду я мама, чи зможу дати стільки любові, щоб донька це відчувала, але не буду себе хвалити бо світлина каже сама за себе, мої діти це саме головне моє досягнення у житті...Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko * official) 25 Мар 2018 в 5:46 PDT
Дочь Нана – ребенок Приходько от первого брака. Она родила ее 4 апреля 2010 года от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы.У певицы есть также сын Гордей, родившийся 15 августа 2015 года от второго мужа – бизнесмена Александра.
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