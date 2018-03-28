Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала письмо от дочери. Приходько: Мои дети – это самое главное мое достижение в жизни Фото: prykhodko_official / Instagram Фото она разместила в Instagram."Когда я была беременна в 21 год, я даже не могла представить, как это все будет, хорошая ли буду я мама, смогу ли дать столько любви, чтобы дочь это чувствовала. Но не буду себя хвалить, потому что фотография говорит сама за себя. Мои дети – это самое главное мое достижение в жизни", – написала она. Коли я була вагітна у 21 рік я навіть не могла уявити як це все буде, чи хороша буду я мама, чи зможу дати стільки любові, щоб донька це відчувала, але не буду себе хвалити бо світлина каже сама за себе, мої діти це саме головне моє досягнення у житті... Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko * official) 25 Мар 2018 в 5:46 PDT Дочь Нана – ребенок Приходько от первого брака. Она родила ее 4 апреля 2010 года от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы.У певицы есть также сын Гордей, родившийся 15 августа 2015 года от второго мужа – бизнесмена Александра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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