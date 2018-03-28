После трагедии в Кемерово, где во время пожара в торговом центре погиб как минимум 41 ребенок, специалисты рассказали о простых правилах, которые могут спасти детские жизни. Три несложных совета в своем Facebook выложила сотрудник тренинг-центр "Спикер" Наталия Лозийчук.

Так, первым идет правило "описанного шарфика":

"Так мы обычно рассказываем под смех детей первое правило выхода из горящего или задымленного помещения. Потому что это правда: воду с собой мы носим нечасто, дети – почти никогда. А погибают именно от дыма".

"Берем любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И дышим через описанную ткань.

Моча гораздо лучше фильтрует и дым, и ядовитые вещества, чем вода.

Дети смеются, но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации это сделать не стыдно", – подчеркнула она.

Специалист добавила, что настроение "не стыдно" можно создать только в диалоге, причем в каждом классе или группе всегда найдутся те, кто убедительно скажет: "А что смешного, если это спасет жизнь".

Вторым правилом стала игра "найди выход":

"Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в случае пожара. Никогда. А это можно быстро и весело сделать привычкой. А приучая ребенка, вы и сами станете обращать на это внимание".

"Потому в течение 2-3 недель, приходя в любое помещение, весело и сразу смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара. Можно уточнить у сотрудников", – порекомендовала Лозийчук.

И наконец, третьим пунктом стали советы о выходе из паникующей толпы, которая, потеряв ум, всеми силами стремится к выходу, насмерть затаптывая упавших и не обращая внимание на встречные преграды.

По словам специалиста, при выходе из толпы есть три главных правила:

"Идем только по направлению движения, не останавливаясь, даже если родные остались позади. Вы встретитесь после того, как выйдете наружу.

Аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные преграды. Для этого издали смотрим, что впереди.

Идем, скрестив руки на груди, выставив локти немного вперед и держась руками за плечи. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно".

Еще один важный совет касается случая, когда человек упал в бегущей толпе: "Если упали: никаких "сгруппироваться"! У вас есть три секунды, чтобы встать любой ценой".

"Для этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто, и, как обезьяны взбираемся по человеку.

Помним, что человек-дерево не будет нам рад. И даже вероятно стукнет по голове. Но вы успеете встать. Потренируйтесь дома", – посоветовала Лозийчук, добавив в заключение пожелание:

"Пусть эта информация никогда вам не пригодится".

Напомним, ранее очевидцы трагедии в Кемерово сообщили, что многие люди погибли и пострадали, выпрыгивая из окон.

Ситуация усугубилась и тем, что в торговом центре не сработала система оповещения о пожаре.

Другие свидетели рассказывали, что прохожие были вынуждены руками передвигать автомобили на парковке, чтобы спасатели могли подъехать к месту ЧП.

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