Нафтогаз считает предложения Газпрома неприемлемыми, сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко

Российский Газпром предложил НАК Нафтогаз Украины внести изменения в контракты или разорвать их и таким образом отменить решения Стокгольмского трибунала. Об этом сообщает Лига.Новости.

«Оба варианта являются прямым нарушением и пренебрежением решениями Стокгольмского арбитража. Нафтогаз считает такую позицию неприемлемой и отклонил предложения Газпрома», — отметили в Нафтогазе, информирует svodka.net.

«Отказ Газпрома выполнять действующие решения авторитетного международного арбитража по коммерческим делам ставит под сомнение доверие к этой компании как к партнеру европейской газовой отрасли. А невыплата присужденных трибуналом денег свидетельствует о высокой вероятности невыполнения Газпромом контрактов и в отношении других контрагентов», — прокомментировал итоги переговоров главный коммерческий директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

В Нафтогазе сообщили, что стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле.

«Нафтогаз ожидает ответа Газпрома на требование по пересмотру тарифа и использованию украинской ГТС для транзита российского газа в ЕС после окончания действующего контракта в 2019 году», — отметили в компании.

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На прошлой неделе состоялись переговоры Нафтогаза и Газпрома. Во время встречи российский газовый монополист объяснил, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, несмотря на решение по контракту на поставку, которое трибунал принял в декабре прошлого года. Газпром также не подтвердил, что заплатит $2,6 млрд согласно февральскому решению по транзитному делу.

Напомним, Газпром 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с Нафтогазом Украины по поставкам газа.

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с ПАО Газпром.

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По итогам двух споров Газпром должен заплатить Нафтогазу $2,56 млрд.

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