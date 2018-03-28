|"Нафтогаз" рассказал, что потребовал на переговорах "Газпром"
|28.03.2018 10:33
|
Нафтогаз считает предложения Газпрома неприемлемыми, сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко
Российский Газпром предложил НАК Нафтогаз Украины внести
изменения в контракты или разорвать их и таким образом отменить
решения Стокгольмского трибунала. Об этом сообщает
Лига.Новости.
«Отказ Газпрома выполнять действующие решения авторитетного международного арбитража по коммерческим делам ставит под сомнение доверие к этой компании как к партнеру европейской газовой отрасли. А невыплата присужденных трибуналом денег свидетельствует о высокой вероятности невыполнения Газпромом контрактов и в отношении других контрагентов», — прокомментировал итоги переговоров главный коммерческий директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.
В Нафтогазе сообщили, что стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле.
«Нафтогаз ожидает ответа Газпрома на требование по пересмотру тарифа и использованию украинской ГТС для транзита российского газа в ЕС после окончания действующего контракта в 2019 году», — отметили в компании.
Читайте: Россия и Украина приступили к расторжению газового контракта
На прошлой неделе состоялись переговоры Нафтогаза и Газпрома. Во время встречи российский газовый монополист объяснил, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, несмотря на решение по контракту на поставку, которое трибунал принял в декабре прошлого года. Газпром также не подтвердил, что заплатит $2,6 млрд согласно февральскому решению по транзитному делу.
Напомним, Газпром 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с Нафтогазом Украины по поставкам газа.
28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с ПАО Газпром.
Читайте: Россия и Украина приступили к расторжению газового контракта
По итогам двух споров Газпром должен заплатить Нафтогазу $2,56 млрд.