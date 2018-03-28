Журналист Айдер Муждабаев отметил, что в России все, кому привезли трупы с Донбасса и из Сирии, замолчали "за деньги и от страха". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Муждабаев о России: Яйцо фюрера – в тех миллиардах евро, которые ему платят европейцы за газ и нефть Фото: ru.krymr.com "А знаете, чем закончится весь этот "протест"? Возьмут по миллиону за ребенка и замолчат. Это не предположение – факт: все, кому привезли трупы с Донбасса и из Сирии, замолчали. За деньги и от страха. Пока у фюрера есть деньги, чтобы платить русским за их пушечное мясо и сгоревших детей, пока у фюрера есть деньги на корм силовикам, которые поддерживают в русских животный страх, ничего не изменится. Будут брать деньги, бояться и молчать. Яйцо фюрера – в тех миллиардах евро, которые ему платят европейцы за газ и нефть. Пока они есть, он жив. Рейх жив. И страх жив. И торговля детьми уместна. Как только их не будет – все рухнет. И очень быстро. Это просто на самом деле. Как открыть двери в кинозале с детьми, чтобы всех спасти", – написал он в Facebook. https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1870206783013188 Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.27 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину.В МЧС РФ заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра 27 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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