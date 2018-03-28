10 лет назад, после кровопролитного конфликта, Косово провозгласило независимость от Белграда, но до сих пор остается в статусе «частично признанного государства».

В понедельник 26 марта в городе Косовская Митровица, на севере Косова, должен был состояться круглый стол. Завершился он довольно бурно: в помещение с применением светошумовых гранат ворвался спецназ, задержал сербского топ-чиновника и куда-то его увез.

Север Косова, населенный сербами, и до того считали одним из самых горячих мест на Балканах.

10 лет назад, после кровопролитного конфликта, Косово провозгласило независимость от Белграда, но до сих пор остается в статусе «частично признанного государства». Его, в частности, не признает Украина, но самое главное – с отделением Косово не согласна именно Сербия. Между тем, для Евросоюза крайне важно решить этот спор.

В последние месяцы, после того как Брюссель включил Сербию в число «приоритетных кандидатов на вступление», наметился прогресс. Но последние дни, похоже, разрушили все достижения и поставили регион на грань нового противостояния.

А в Белграде уже намекают на то, что Сербия стала довольно сильной, чтобы не слушать аргументы про «мир любой ценой».

В понедельник на круглом столе косовские сербы с участием должностных лиц из Белграда планировали обсудить будущее «сербской провинции Косово и Метохия». Встреча была запланирована в рамках так называемого «внутрисербского диалога», инициированного в прошлом году Белградом.

Цель «диалога» – посоветоваться с обществом о том, как нормализовать отношения Сербии с Косовом.

А точнее – выяснить, какие компромиссы по статусу Косова смогут поддержать сербы.

Круглый стол в Митровице должен был пройти на высоком уровне. На него приехали даже министры из правительства Косова, сербы по происхождению – как известно, партия «Сербский список» в прошлом году вошла в правительство частично признанной республики. Еще здесь были мэры сербских городов севера Косова, другие уважаемые местные сербы.

Из Белграда на встречу пригласили министра обороны Александара Вулина, министра культуры и информации Владана Вукосавлевича, генсекретаря президента Николу Селаковича, а также «главного по Косову» в сербской власти, руководителя Администрации Косова и Метохии Марко Джурича.

Власти Сербии заранее, как и полагается, прислали сообщение о запланированной поездке, но в ответ получили запрет. Приштина публично ответила, что нескольким сербским чиновникам въезд запрещен – из опасений, что их выступления в Косове будут «распространять вражду». Запрет касался, в частности, министра обороны и руководителя Администрации Косова и Метохии.

МИД Косова заявил в СМИ, что в случае нарушения этого запрета сербские чиновники будут задержаны.

Но в Белграде решили не обращать на это внимания (тем более что на севере Косова центральная власть присутствует скорее номинально). Итак, в понедельник утром сербские чиновники направились в Косово.

Два сербских чиновника – министр обороны и министр культуры и информации – на встречу так и не попали. Вулина не пропустили косовские пограничники, а Вукосавлевич, как утверждали потом косовские СМИ, пересек границу, но впоследствии решил вернуться в Белград (хотя некоторые сербские СМИ написали о «депортации»).

Впрочем, на косовско-сербской границе – немало дыр, следовательно другие сербские чиновники, включая Марко Джурича, все же оказались в Митровице. Круглый стол, проходивший под гигантским сербским флагом, начался. И почти сразу на место прибыл отряд косовского спецназа.

Их не хотели пускать внутрь, но сопротивление было бесполезным. Бойцы, вооруженные автоматами, с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа разогнали людей, ворвались в зал и задержали Марко Джурича.

Сербские СМИ сообщают, что во время атаки пострадали 32 человека, пятеро получили »серьезные травмы» (хотя с этим определением можно поспорить). Среди них – министр сельского хозяйства Косова, представитель косовских сербов Ненад Рикало и заместитель руководителя Администрации Косова и Метохии правительства Сербии Желько Йович.

Джурича – руководителя института, который является олицетворением сербских властей в Косове, – в наручниках и в бронированном автомобиле доставили в Приштину.

Там его допросили правоохранители. А потом сербского чиновника отвезли на границу и депортировали в Сербию.

Руководители Косова в своих заявлениях подчеркнули, что спецназовцы действовали в рамках закона.

«Государство Косово сегодня продемонстрировало свои законы и полный суверенитет», – заявил спикер косовского парламента Кадри Весели, добавив, что теперь сербы должны быть «осторожнее». «Сербские чиновники должны понять, что Косово они могут посещать только с разрешения властей Косова», – отметил он.

Президент Косова Хашим Тачи в свою очередь призвал всех успокоиться. «Это дело не должно поставить под угрозу контакты между Косовом и Сербией, разговор между двумя странами и усилия по нормализации отношений и примирению», – подытожил он.

Итак, официальная Приштина дала понять, что не расценивает события в Митровице как крах двустороннего диалога.

Но сербы с этим не согласны.

Белград не просто возмущен и разгневан из-за столкновений в Митровице, которые жители города называют один из самых серьезных конфликтов со времен войны. Сербские лидеры сделали столько резких заявлений, что стало понятно – теперь Сербия вообще может отказаться от умеренной и взвешенной позиции с учетом мнения мирового сообщества относительно «косовского вопроса», выбрав радикализацию и непримиримость.

Поздно вечером 26 марта президент Сербии Александар Вучич собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности. После его завершения он выступил с заявлением, в котором назвал события в Северной Митровице «грубой провокацией, актом безумия и тяжким преступлением». «Албанские террористы хотели показать, что у них есть сила и поддержка западных держав. Они показали и то, и другое, спасибо им за эту информацию», – заявил Вучич.

Косовских спецназовцев он назвал «террористами, одетыми в полицейскую форму».

А главное – обвинил европейскую миссию EULEX, которая помогает Приштине в строительстве правоохранительной системы, в «прямой поддержке» действий полиции Косова во время инцидента. Вучич пригрозил ответственностью всем силовикам, участвовавшим в акции, и заявил, что прокуратура по борьбе с организованной преступностью сделает «все, что нужно».

Но одновременно он призвал сербских жителей в Косове и Метохии сохранять спокойствие, чтобы «албанские террористы не смогли использовать что-то против них».

В своем выступлении сербский руководитель упомянул, что основой отношений с Косовом является конституция Сербии. Следовательно, вариант компромисса с изъятием упоминания о Косове и Метохии из текста основного закона, который якобы обсуждался в кругах сербских властей, теперь вряд ли будет реализован. Очевидно, Сербия будет пытаться выполнить «кандидатский минимум» для вступления в Евросоюз, не признавая независимость Косова ни в каком виде.

ЕС тем временем присоединился к разруливанию кризиса: в первый же день из Брюсселя звонили и в Белград, и в Приштину. А начальник европейской дипломатии Федерика Могерини, которая пообщалась с обеими столицами, уже 27 марта безотлагательно отправилась в Белград. Как сообщается, Могерини и Вучич говорили о продолжении решения проблем между Белградом и Приштиной мирными средствами и важности для Сербии сохранить стабильность, мир и прогресс на пути в Европейский Союз.

Некоторые СМИ сообщили, что президент Сербии обсудил кризис также с Владимиром Путиным, но позже опровергли эту информацию. Между тем, сам Вучич ушел от ответа на прямые вопросы журналистов по этому поводу.

Ситуация на улицах севере Косова, по оценкам миротворческой миссии KFOR, остается относительно спокойной. Хотя после инцидента в Митровице косовские сербы забаррикадировали дорогу в городе Рударе, между южным (албанским) и северным (сербским) Косовом, на следующий день после разговора местных жителей с миротворцами движение транспорта было восстановлено.

В политике напряжения значительно больше. Партия «Сербский список» объявила о выходе из правительственной коалиции. Это вполне может привести к досрочным парламентским выборам из-за недееспособности правительства.

Председатель партии Горан Ракич анонсировал, что уже 20 апреля будет создана Ассоциация сербских муниципалитетов – некая автономия внутри Косова.

Сербское автономное образование должно было быть создано в Косове по Брюссельскому соглашению между Белградом и Приштиной от 2013 года. Впрочем, Конституционный суд Косова уже признал неконституционными существующие предложения по его формированию.

То есть теперь сербы объявили, что создадут свою автономию, несмотря на несогласие центральной власти Косова.

Руководитель Администрации Косова и Метохии Марко Джурич заявил, что такая инициатива находит поддержку в Белграде.

Остается лишь констатировать, что компромиссный подход в урегулировании отношений между Приштиной и Белградом тает на глазах. И это касается не только создания Ассоциации сербских муниципалитетов, но и вообще сербско-косовского диалога, который так отчаянно пытается поддерживать ЕС.

К чему приведет новый виток конфликта и удастся ли избежать нового обострения на Балканах – прогнозировать сложно. Тем более, что Приштина уже доказала свою готовность действовать жестко, а Белград явно устал демонстрировать миру свою любовь к компромиссам.

В интервью телеканалу РТС поздно вечером 27 марта, после встречи с Могерини, президент Сербии дал очень широкий ответ на вопрос журналистки, действительно ли он был готов послать войска в Косово. Вучич напомнил, что согласно сербской Конституции он является главнокомандующим, а Косово и Метохия – частью Сербии, однако, хотя у него и есть конституционное право принимать такое решение, он надеется, что никогда этого не сделает.

В то же время сербский руководитель дал понять, что сделает все от него зависящее, если возникнет угроза безопасности косовских сербов. Вучич заявил, что во время его правления не будет ни «Бури», ни «Молнии» (военные операции хорватов против Сербской Краины), ни сербских поражений.

Сербия не так слаба, как этого кому-то хотелось бы, подчеркнул он.

Наталья Ищенко

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