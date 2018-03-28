ученик Владислав Клименко из Марганца Днепропетровской области стал чемпионом мира по авиамоделирования. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской ОГА.

Владислав Клименко стал первым между юниоров на чемпионате мира по свободнолетающим авиамоделям для закрытых помещений.

На чемпионате мира, прошедшем в США, собственные модели представили почти полсотни участников из 14 государств. Всего за украинскую команду выступили три спортсмена. Все - из Днепропетровской области.

Украинская сборная - самая молодая. Средний возраст спортсменов - 17,9 лет.

"На этих соревнованиях в закрытом помещении спортсмены представили собственные свободнолетающие авиамодели класса F1D. Команда Украины принимала участие в двух категориях - юниоры и спортсмены старше 18 лет. Владислав Клименко стал первым между юниоров, а в целом сборная заняла на чемпионате 4-е место", - рассказали в департаменте.

Заняв четвертое место в общем зачете, украинская сборная установила рекорд на мировых первенствах по авиамоделированию за всю историю Украины.

"Наша команда вошла в историю авиамодельного спорта как самая молодая за все чемпионаты мира, стартовшие полвека назад. Мы уступили гораздо более опытным участникам из США, Румынии и Великобритании. Их средний возраст - 44 года", - рассказал тренер Михаил Серебряков.

Напомним, в Александрии прошли соревнования между юных авиамоделистов.

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