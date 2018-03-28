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Тропічна казка: Матвієнко і Мірзоян показали нові фото весілля у Таїланді (ФОТО)
28.03.2018 10:41


Весілля Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна після кількох років спільного життя та народження донечки Ніни відбулося влітку 2017 року, втім, пара вирішила не зупинятися і зіграла ще одну яскраву, тропічну церемонію у Таїланді, де провела медовий місяць.

Офіційні світлини нарешті з'явилися у мережі і схожі на казку: Тоня з'явилася у ніжній весільній сукні, а Арсен обрав для церемонії джинси та сорочку. Пара влаштувала фотосесію на березі океану.











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