|Тропічна казка: Матвієнко і Мірзоян показали нові фото весілля у Таїланді (ФОТО)
|28.03.2018 10:41
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Весілля Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна після кількох років спільного життя та народження донечки Ніни відбулося влітку 2017 року, втім, пара вирішила не зупинятися і зіграла ще одну яскраву, тропічну церемонію у Таїланді, де провела медовий місяць.
Офіційні світлини нарешті з'явилися у мережі і схожі на казку: Тоня з'явилася у ніжній весільній сукні, а Арсен обрав для церемонії джинси та сорочку. Пара влаштувала фотосесію на березі океану.
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