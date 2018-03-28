Показателем уровня цивилизованности и эффективности власти является не только то, совершает ли она ошибки, но также и то, как она признает и исправляет их.

Власти нынешней России в контексте адекватной оценки и реакции на ту или иную трагедию демонстрируют отставание от стран третьего мира, информирует svodka.net.

Имеет место «полная неспособность какими-то общечеловеческими и любыми другими способами реагировать на свои собственные ошибки», — сказал «Обозревателю» российский финансист и блогер Слава Рабинович.

В контексте трагедии в Кемерово он вспомнил о другой трагедии – российской атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в 2000 году. Рабинович напомнил о фразе президента России по этому поводу – «Она утонула». «Мы также никогда не забудем, как он приехал на встречу с вдовами погибших моряков в Видяево, после чего в бешенстве звонил, если мне не изменяет память, руководству ВГТРК и орал на них о том, что, дескать, «какого х*ена ему туда пригнали десятидолларовых шлюх», — добавил он.

Блогер заметил: показателем уровня цивилизованности и эффективности власти является не только то, совершает ли она ошибки, но также и то, как она признает и исправляет их. «Не могу себе представить того, что происходит в России, в какой-либо другой стране. Реакция на трагедии власти в РФ отвечает уровню уже не третьего, а какого-то четвертого мира – в отличие от стран первого мира и даже развивающихся стран», — подчеркнул он.

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«Я считаю, что Путин является преступником, я считаю, что он должен сидеть на скамье подсудимых. Надеюсь, когда-нибудь он будет сидеть на скамье подсудимых. И пока он не сел, единственное, что мы можем – это как можно больше распространять правду о нем и показывать, как в цивилизованном мире лидеры других стран себя ведут в таких случаях», — заявил Рабинович.

И добавил: «Я не знаю, когда произойдет что-то, что сметет путинскую ОПГ, но я убежден, что она будет сметена какими-то неожиданными событиями, которые принято называть «черными лебедями», поскольку путинская ОПГ сама является их генератором».

«Близким погибших людей я могу высказать только самые искренние соболезнования, а путинской ОПГ я желаю гореть в аду, а до этого обязательно сесть на скамью подсудимых», — заявил блогер.

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25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибло 64 человека. 27 марта тысячи жителей города вышли на митинг, где требовали отставки губернатора региона Амана Тулеева и скандировали: «Путина!»

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