Киевские таможенники нашли 205 бриллиантов в мешочке, спрятанном в посылке с документами, которая пришла из Китая. Бриллианты спрятали в документах Фото: kyiv.sfs.gov.ua "Мешочек с прозрачными камнями находился в умышленно вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", – говорится в сообщении.Камни обнаружили с помощью рентгена. Таможенники насчитали 205 бриллиантов. Их стоимость, чистоту и качество огранки установит знаток.В ГФС заявили, что это уже вторая попытка переслать драгоценные камни в посылке. В первом случае она пришла из США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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