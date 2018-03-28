Киевские таможенники нашли 205 бриллиантов в мешочке, спрятанном в
посылке с документами, которая пришла из Китая. Бриллианты спрятали
в документах Фото: kyiv.sfs.gov.ua "Мешочек с прозрачными камнями
находился в умышленно вырезанном в документах проеме. Отправка
поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был
наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", –
говорится в сообщении.Камни обнаружили с помощью рентгена.
Таможенники насчитали 205 бриллиантов. Их стоимость, чистоту и
качество огранки установит знаток.В ГФС заявили, что это уже вторая
попытка переслать драгоценные камни в посылке. В первом случае она
пришла из США.
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