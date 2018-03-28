Погода, Новости, загрузка...
В Киеве таможеннники нашли в документах из Китая бриллианты
28.03.2018 10:41
Киевские таможенники нашли 205 бриллиантов в мешочке, спрятанном в посылке с документами, которая пришла из Китая. Бриллианты спрятали в документах Фото: kyiv.sfs.gov.ua "Мешочек с прозрачными камнями находился в умышленно вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", – говорится в сообщении.Камни обнаружили с помощью рентгена. Таможенники насчитали 205 бриллиантов. Их стоимость, чистоту и качество огранки установит знаток.В ГФС заявили, что это уже вторая попытка переслать драгоценные камни в посылке. В первом случае она пришла из США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить