|Несколько пользователей мессенджера Facebook подали иск на компанию
|28.03.2018 10:42
|
От компании требуют возмещения ущербаТри пользователи приложения Facebook Messenger подали в Федеральный суд американского штата Калифорния первый иск против Facebook.
Как сообщает Reuters , по заявлению пользователей, социальная сеть нарушила принцип конфиденциальности персональных данных, собирая информацию о телефонных звонках и SMS.
От компании требуют возмещения ущерба, однако сумма не указывается.
Отмечается, что иск претендует на статус коллективного от имени всех обманутых пользователей.
В Facebook пока не отреагировали на иск.
Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг не явится лично в британский парламент для дачи показаний по делу о сборе данных пользователей.
Согласно масштабным розлидування журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.
На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.
Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов .