От компании требуют возмещения ущерба

Как сообщает Reuters , по заявлению пользователей, социальная сеть нарушила принцип конфиденциальности персональных данных, собирая информацию о телефонных звонках и SMS.

От компании требуют возмещения ущерба, однако сумма не указывается.

Отмечается, что иск претендует на статус коллективного от имени всех обманутых пользователей.

В Facebook пока не отреагировали на иск.

Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг не явится лично в британский парламент для дачи показаний по делу о сборе данных пользователей.

Согласно масштабным розлидування журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.