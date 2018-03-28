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Несколько пользователей мессенджера Facebook подали иск на компанию
28.03.2018 10:42
Несколько пользователей мессенджера Facebook подали иск на компанию
От компании требуют возмещения ущерба
Три пользователи приложения Facebook Messenger подали в Федеральный суд американского штата Калифорния первый иск против Facebook.
Несколько пользователей мессенджера Facebook подали иск на компанию

Как сообщает Reuters , по заявлению пользователей, социальная сеть нарушила принцип конфиденциальности персональных данных, собирая информацию о телефонных звонках и SMS.

От компании требуют возмещения ущерба, однако сумма не указывается.

Отмечается, что иск претендует на статус коллективного от имени всех обманутых пользователей.

В Facebook пока не отреагировали на иск.

Напомним, основатель Facebook Марк  Цукерберг не явится лично в британский парламент  для дачи показаний по делу о сборе данных пользователей.

Согласно масштабным розлидування журналистов,  компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

На основании этих данных  компания во время выборов президента США показывала пользователям  ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.

Капитализация Facebook за неделю  упала на 58 млрд долларов .

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