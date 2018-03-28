В Государственном департаменте США заявили, что 27 стран и Организация Североатлантического договора (НАТО) приняли решение выдворить 151 российского дипломата в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт, сообщает сайт ведомства.

«Вместе с нашим объявлением, вы видели беспрецедентную волну аналогичных действий и выдворений, совершенных другими правительствами, нашими глобальными партнерами и нашими союзниками», — заявила Науэрт.

«Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, НАТО и теперь 25 других стран на данный момент объявили о выдворении 151 российского сотрудника», — заявила пресс-секретарь.

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При этом она привела статистику по некоторым странам. В частности, Украина решила выдворить 13 россиян, НАТО — 7, Франция, Германия, Польша, Канада — все по 4, Литва, Чехия, Молдова — по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия — все по 2, Румыния Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия — все по 1.

США выдворили 60 дипломатов, а Великобритания — 23. Она подчеркнула, что США решили выдворить наибольшее количество дипломатов за один раз, чего не было раньше.

«Это свидетельствует о том, как серьезно мы относимся к угрозе, которую представляет Россия, и это является признаком нашей готовности ввести большую цену с целью реагирования на это и другие безрассудные и дестабилизирующие действия», — подчеркнула Науэрт.

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