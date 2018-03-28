Гройсман поручил начать масштабную проверку безопасности мест массового пребывания людей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел Украины, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вместе с другими органами власти начать масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

"Сегодня мы даем от правительства поручение МВД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям вместе с другими органами власти, местными органами власти, начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров… школ, садов, детских клубов, - все те места, где находятся люди", - сказал он, открывая заседание Кабинета министров в среду.

Премьер отметил, что некоторые собственники развлекательных и торговых центров в целях экономии пренебрегают требованиями пожарной безопасности.

"Должна быть жесткая система контроля, не тогда, когда случилось, расследовать, а сделать все, чтобы не случилось трагедий, особенно в местах массового пребывания людей", - подчеркнул премьер.