В Турции с 23 марта стартовал в кинотеатральном прокате украинский мультфильм "Похищенная принцесса", который уже вошел в тройку лучших анимационных релизов этого года в стране по размеру кассовых сборов, сообщает Укринформ .

По данным студии Animagrad, фильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" за первый уикенд собрала 157 530$, ее посмотрели 46 398 зрителей.

Кроме этого, продолжается показ анимационного фильма в Румынии, где "Похищенная принцесса" удерживает позицию в троице лидеров проката. По итогам второго уикенда мультфильм собрал 293 082$, его посмотрели 63 159 зрителей.

А в украинском прокате мультфильм за третий уикенд бокс-офис фильма вырос до 33 225 851 гривни, а количество зрителей - до 448 232.

Кроме этого, следующими странами международного проката мультфильма "Похищенная принцесса" станут Хорватия и Босния и Герцеговина, Болгарии, с 11 апреля - в Египте, с 12 - в восьми странах Среднего Востока, с 13 - во Вьетнаме, а с 27 - в Литве. В последнем месяце весны мультфильм увидят в Латвии, Сербии и Чехии. И уже летом мультфильм покажут в Польше, Эстонии, Словении, Израиле, Китае и Корее. Всего мультфильм предварительно продан больше чем в 50 стран, в частности во Францию, Германию, страны Ближнего Востока, Южной Африки и Азии.

Стоит отметить, что "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" - это первый полнометражный мультфильм для украинского и международного проката в производственной линейке анимационной студии Animagrad. Мультфильм стал победителем девятого конкурсного отбора Госкино, сумма государственного финансирования составила около 20% от общего бюджета в 95 млн. грн.

Напомним, в Украине прокат анимационного фильма стартовал 7 марта 2018 года.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, у краинская группа "Время и Стекло" записали песню "До зірок", которая является главным саундтреком к предстоящему украинскому мультфильму "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" и представили клип на нее. Известно, что новая композиция дуэта стала первой песней на украинском языке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира