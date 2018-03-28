Погода, Новости, загрузка...
На Тернопольщине два вагона пригородного поезда сошли с рельсов после того, как воры разобрали пути
28.03.2018 10:50
На Тернопольщине два вагона пригородного поезда сошли с рельсов после того, как воры разобрали пути
В результате происшествия никто не пострадал
В Тернопольской области два вагона пригородного поезда сошли с рельсов после того, как воры похитили материалы верхнего строения пути.
На Тернопольщине два вагона пригородного поезда сошли с рельсов после того, как воры разобрали пути Фото: bbc.co.uk

Происшествие произошло 27 марта в 15:20 на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы в Тернопольской области. Сошли с рельсов два вагона пригородного поезда № 6285 Гусятин - Чертков. По результатам экспертизы, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги, - сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.

"Пассажиры поезда были доставлены по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить