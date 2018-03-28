В результате происшествия никто не пострадал

Происшествие произошло 27 марта в 15:20 на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы в Тернопольской области. Сошли с рельсов два вагона пригородного поезда № 6285 Гусятин - Чертков. По результатам экспертизы, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги, - сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.