|На Тернопольщине два вагона пригородного поезда сошли с рельсов после того, как воры разобрали пути
|28.03.2018 10:50
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В результате происшествия никто не пострадалВ Тернопольской области два вагона пригородного поезда сошли с рельсов после того, как воры похитили материалы верхнего строения пути.
Фото: bbc.co.uk
Происшествие произошло 27 марта в 15:20 на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы в Тернопольской области. Сошли с рельсов два вагона пригородного поезда № 6285 Гусятин - Чертков. По результатам экспертизы, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги, - сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.
"Пассажиры поезда были доставлены по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы.