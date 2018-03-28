В сети появился новый ролик с участием арестованной на два месяца по подозрению в подготовке госпереворота внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Так, на своем видео, опубликованном на странице политика в Facebook, она заявляет, что выставит свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

«Украинцы проигрывают страну политикам и олигархам. Чтобы сохранить страну, нужно найти мудрое решение, а действовать нужно на предупреждение. Я знаю, что делать. Придет время и я пойду в президенты», — заявила нардеп.

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Савченко стоит в комнате, за окном темно и идет снег, после этого она снимает с себя вышиванку, надевает военную форму и берцы.

«Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть!» — говорится в описании к ролику.

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