Сегодня, 28 марта, исполнительный комитет Ужгородского городского совета принял решение о повышении стоимости проезда в городском транспорте с 4 до 5 гривен, передает корреспондент

"Установить тариф на перевозку одного пассажира автобусами городского сообщения, которые работают в обычном режиме движения, в размере 5,00 грн. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Ужгород", - говорится в решении горисполкома.

Как сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета, новый тариф вступит в силу с 31 марта 2018 года. В то же время ужгородские школьники теперь тоже будут платить за проезд в городском транспорте - 3 гривны в течение учебного года при наличии ученического билета установленного образца. До этого ученики городских школ пользовались бесплатным проездом. Зато пенсионерам такую ​​льготу пока оставили в силе.

Напомним, последний раз в Ужгороде дорожал проезд в городском транспорте в марте 2016 года - с 3,5 до 4 гривен.

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