В Кемерове спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости .

"Всего погибло при этой очень ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", - сообщил заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов.

Вместе с тем он подтвердил, что между погибших - 41 ребенок.

В то же время в Кемеровском департаменте здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, между них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 27 марта, в российском следственном комитете подтвердили, что многие двери в ТЦ "Зимняя вишня", жертвами пожара в котором стали 64 человека, были заблокированы в том числе и для борьбы с безбилетниками .

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