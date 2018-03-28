"Хизб ут-Тахрир" является международной исламской политической организацией, которая призывает к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергает террористические методы борьбы. В 2003 году Россиия признала организацию терористической и запретила ее деятельность на теретории РФ. Заседания проходит в режиме видеоконференции Фото: Крымская солидарность / Facebook "Сегодня в 10.00 утра в Военном гарнизонном суде г. Ростов-на-Дону по видеоконференции с Военным гарнизонным судом г. Симферополь состоится судебное заседание по делу "Хизб ут-Тахрир"", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/583811518652975 В феврале – апреле 2016 года по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.В октябре 2017 года председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявлял, что всего по делу "Хизб ут-Тахрир" в аннексированном Крыму задержали 23 мусульман."Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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