Украина и Израиль намерены подписать соглашение о ЗСТ в ближайшее время - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о завершении переговоров с Израилем о зоне свободной торговли (ЗСТ) и подписании соответствующего соглашения в ближайшее время.

"В 2017 годы мы интенсивно проводили переговоры о зоне свободной торговли с Израилем, с которым уже сегодня торгуем почти на $800 млн. К настоящему времени переговоры завершились. Сегодня будет совместное заявление правительств и министерств обеих стран о выходе на финализацию соглашения о ЗСТ между Израилем и Украиной", - сказал премьер, открывая заседание правительства в среду.

"В прошлом году мы провели четыре раунда переговоров. Очень непростых переговоров”, - уточнил он.

По словам В.Гройсмана, подписание документа ожидается в ближайшее время.

"Возможно, премьер-министр Израиля изыщет возможность посетить Украину для подписания соглашения. Мы еще согласовываем эти вопросы с нашими международными коллегами", - добавил премьер-министр.