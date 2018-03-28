Российские журналисты нашли информацию о судьбе 11-летнего мальчика Сережи, который выпрыгнул из окна горящего развлекательного центра в Кемерово.

Известно, что в данный момент мальчик в больнице и находится в тяжелом состоянии, передает со ссылкой на .

"На этом видео 11-летний Сережа прыгает из окна 4-го этажа горящего ТЦ, спасаясь от пожара. Сейчас он без сознания в реанимации. Перелом таза. Состояние тяжелое. Его родителей ищут в соцсетях", - сказано в комментарии к кадрам.

Как выяснилось, эти поиски не дали результата. И мать, и отец, по предварительным данным, также находились в здании ТЦ "Зимняя вишня". Они числятся пропавшими без вести.

"В больницу, где в реанимации лежит 11-летний Сережа, обратились две его бабушки", - сообщают журналисты.

Позже стало известно, что маму, папу и маленькую сестру мальчика опознали в морге. Число погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", который находится в российском Кемерово, достигло 48 человек.

По официальным данным Следственного комитета , еще 84 пострадали. Отмечается, что у пропавших практически нет шансов. На данный момент их точное количество выясняется.

Напомним, ранее в российском Кемерово удалось потушить огонь на территории ТЦ "Зимняя вишня". Впрочем, за сутки количество жертв достигло 69 человек, причем 40 из них – дети.

Спасатели нашли тела восьми погибших в помещении кинотеатра, их практически невозможно было узнать, настолько сильно обгорели. Пожарные полноценно так и не проверили два зала, они были очень задымлены, следовательно скорее только жертв было больше.

Ждали специальную технику для рассеивания вредных веществ, а затем обнаружили новый очаг возгорания на третьем этаже центра.

Как сообщалось ранее, в Кемерово (Россия) загорелся крупный торговый центр "Зимняя вишня". На его базе расположены магазины, кинотеатр и контактный зоопарк. По словам очевидцев, пожар начался в той части помещения, где базируется развлекательный комплекс, в кинотеатре заблокированы дети. Кое-кто из них пытался выпрыгивать с 4-го этажа, чтобы спастись, четверо погибли, еще семь человек пострадали. Больше сотни удалось спасти.















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