Украина за 2 месяца снизила добычу угля на треть

Добыча коксующегося угля сократилась на 6,6% (на 75,6 тыс. Тонн) - до 1 млн тонн, энергетического - на 31,4% (на 1950000 т), до 4300000 тонн.

При этом в феврале 2018 го добычу рядового угля сократился на 27,8% (на 1 млн тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 - до 2700000 тонн, - сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает агентство Интерфакс -Украина.

Без учета добычи угля расположенными на неконтролируемой территории (НКТ) шахтами Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, Комсомолец Донбасса в январе-феврале прошлого года (1900000 тонн), контроль над которыми был утрачен в марте 2017 года, добыча угля страной за два месяца сократилась на 2,6% (на 145 тыс. тонн).

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-феврале 2018 сократили добычу на 13,1% (на 119,9 тыс. Тонн) - до 796,9 тыс. Тонн, в т. Ч. Добыча коксующегося угля снизилась на 42,9% (на 85,2 тыс. тонн) - до 113,2 тыс. тонн, энергетического - на 4,8% (на 34,7 тыс. тонн), до 683,7 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за два месяца текущего года обеспечили добычу 1800000 тонн угля (-28,1% к январю-февралю-2017), Луганской - 100,4 тыс. Тонн (-92,5%), Днепропетровской - 3 млн 144,2 тыс. тонн (-1,9%), Львовской - 265,6 тыс. тонн (-6,5%), Волынской - 18,6 тыс. тонн (-15,8%).

Напомним, что в 2017 году Украина сократила добычу рядового угля на 14,6% (на 5,95 млн. т) по сравнению с 2016 годом - до 34900000 тонн. Поэтому Украина резко увеличила покупку угля за рубежом.