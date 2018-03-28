Правительство поручило Министерству внутренних дел и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с другими органами власти начать масштабную проверку мест массового пребывания людей. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент.

"Мы помним трагедию в детском лагере в Одессе, и я считаю, что надо все делать, чтобы этого не произошло. Для того, чтобы этого не произошло, должна быть очень жесткая система контроля. Не тогда, когда произошло расследовать, а делать все, чтобы не произошло никакой трагедии... Сегодня мы даем поручение от правительства в МВД, ГСЧС вместе с другими органами власти начать масштабную проверку ТРЦ, кинотеатров, школ, садиков, всех тех мест, где находятся люди", - заявил В.Гройсман.

Напомним, в ГСЧС заявили, что все ТРЦ в Украине проверяют по графику.

В воскресенье, 25 марта, произошел масшабный пожар в торговом центре в российском Кемерово. По официальным данным, погибли во время пожара 64 человека, большинство - дети. В соцсетях распространяются сообщения, что в действительности жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира