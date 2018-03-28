Украинская певица Джамала во вторник, 27 марта, родила первенца. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram, раскрыв имя мальчика, передает издание Обозреватель.

«Наш маленький принц Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. 27.03.2018», — указала артистка, приложив к посту свое фото до родов.

Пост Джамалы менее чем за час собрал десятки тысяч лайков. Украинцы поздравляют певицу с этим радостным событием и желают крепкого здоровья малышу.

В свою очередь, Джамалу поздравили и ее коллеги. Сообщения о пополнении в семье артистки появилось на странице шоу «Голос країни», судьей которого является певица.

«Вчера у волшебной Джамалы появился на свет сынишка! Наши искренние поздравления», — написали авторы поста под снимком беременной певицы.

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