Над безграмотным заявлением Захарченко глумятся в соцсетях.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил о некоей «неофициальной» победе над Украиной. Об этом он заявил во время прямой линии, информирует svodka.net.

«Мы на самом деле уже победили, просто официально объявить этого не можем», — буквально сказал он, уточнив, что «украинским военным сломали дух ихний, ихнюю душу».

По словам Захарченко, «они (ВСУ – Ред.) не знают о том, за что воюют». И «это и есть самая главная победа».

«А пацаны-то и не знали», — глумятся над безграмотным заявлением Захарченко бойцы ВСУ в соцсетях.

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