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В феврале произошло семь инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100 – FlightGlobal
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28.03.2018 11:05
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У самолетов Sukhoi Superjet 100 в феврале этого года фиксировались
неполадки датчиков скорости, проблемы с авионикой и автопилотом,
пишет FlightGlobal. Компания "Гражданские самолеты Сухого" заявила,
что все неполадки были вызваны погодой. 4–5 февраля семь самолетов
Sukhoi Superjet 100 не смогли совершить рейсы из Москвы Фото:
superjetinternational.com Все инциденты с самолетами "Аэрофлота"
произошли в период с 4-го по 5 февраля 2018 года.Три лайнера SSJ
100 не смогли совершить рейсы из аэропорта Шереметьево в Волгоград,
Анапу и Минск, отменив вылет, набрав скорость 70–120 км/ч. Еще два
борта, следовавших из Москвы в Архангельск и Платов, смогли
подняться в воздух, но затем вернулись на взлетную полосу, сообщив
о неполадках датчиков скорости, проблемах с авионикой и неисправном
автопилоте.Еще два случая зафиксированы на больших высотах, когда
экипажи самолетов, следовавших в Дрезден и Челябинск, зафиксировали
несоответствие в показателях датчиков скорости. Оба судна вернулись
в аэропорт Шереметьево. По предварительным данным, расхождение в
показаниях датчиков скорости стало причиной катастрофы самолета
Ан-148 11 февраля 2018 года в Подмосковье, в которой погиб 71
человек.Представители компании "Гражданские самолеты Сухого"
утверждают, что неполадки были спровоцированы суровой
погодой.Sukhoi Superjet 100 – российский пассажирский
самолет, который эксплуатируется с 2011 года. Основным
эксплуатантом является "Аэрофлот".
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