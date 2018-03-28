У самолетов Sukhoi Superjet 100 в феврале этого года фиксировались неполадки датчиков скорости, проблемы с авионикой и автопилотом, пишет FlightGlobal. Компания "Гражданские самолеты Сухого" заявила, что все неполадки были вызваны погодой. 4–5 февраля семь самолетов Sukhoi Superjet 100 не смогли совершить рейсы из Москвы Фото: superjetinternational.com Все инциденты с самолетами "Аэрофлота" произошли в период с 4-го по 5 февраля 2018 года.Три лайнера SSJ 100 не смогли совершить рейсы из аэропорта Шереметьево в Волгоград, Анапу и Минск, отменив вылет, набрав скорость 70–120 км/ч. Еще два борта, следовавших из Москвы в Архангельск и Платов, смогли подняться в воздух, но затем вернулись на взлетную полосу, сообщив о неполадках датчиков скорости, проблемах с авионикой и неисправном автопилоте.Еще два случая зафиксированы на больших высотах, когда экипажи самолетов, следовавших в Дрезден и Челябинск, зафиксировали несоответствие в показателях датчиков скорости. Оба судна вернулись в аэропорт Шереметьево. По предварительным данным, расхождение в показаниях датчиков скорости стало причиной катастрофы самолета Ан-148 11 февраля 2018 года в Подмосковье, в которой погиб 71 человек.Представители компании "Гражданские самолеты Сухого" утверждают, что неполадки были спровоцированы суровой погодой.Sukhoi Superjet 100 – российский пассажирский самолет, который эксплуатируется с 2011 года. Основным эксплуатантом является "Аэрофлот". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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