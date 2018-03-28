Теперь визу в Оман можно оформить онлайн

Для оформления электронной визы можно воспользоваться сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман www.evisa.rop.gov.om, - сообщают в пресс-службе МИД Украины.

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.

При въезде в страну нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

Ранее для оформления визы в Оман, нужно было приносить документы в посольство и ждать результат в течение недели.

Оман - небольшая страна на юго-востоке Аравийского полуострова.