|Оман упростил визовый режим для Украинских
|28.03.2018 11:06
|
Теперь визу в Оман можно оформить онлайнОтныне украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре.
Фото: из свободных источников
Для оформления электронной визы можно воспользоваться сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман www.evisa.rop.gov.om, - сообщают в пресс-службе МИД Украины.
Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.
При въезде в страну нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.
Ранее для оформления визы в Оман, нужно было приносить документы в посольство и ждать результат в течение недели.
Оман - небольшая страна на юго-востоке Аравийского полуострова.
Напомним, по результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани подписано Соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований.