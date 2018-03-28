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Оман упростил визовый режим для Украинских
28.03.2018 11:06
Оман упростил визовый режим для Украинских
Теперь визу в Оман можно оформить онлайн
Отныне украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре.
Оман упростил визовый режим для Украинских Фото: из свободных источников

Для оформления электронной визы можно воспользоваться сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман www.evisa.rop.gov.om, - сообщают в пресс-службе МИД Украины.

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.

При въезде в страну нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

Ранее для оформления визы в Оман, нужно было приносить документы в посольство и ждать результат в течение недели.

Оман - небольшая страна на юго-востоке Аравийского полуострова. 

Напомним,  по результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани подписано Соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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