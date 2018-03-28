|Серена Уильямс растрогала сеть фотографиями маленькой дочки
|28.03.2018 11:09
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1 сентября 2017 года 36-летняя известная теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой, подарив своему супругу, 34-летнему Алексису Оганяну, дочь, которую назвали Алексис Олимпия, сообщает Viva.
Стоит отметить, что в отличии от многих знаменитостей, Серена оказалась совершенно несуеверной и регулярно публикует в своем профиле в Instagram фотографии дочки.
Кроме этого, теннисистка даже создала для малышки отдельную страницу.
Вильямс практически ежедневно делится с поклонниками забавными видео и трогательными снимками семимесячной Алексис. Поклонники Серены в восторге от фото дочки, и часто пишут, что малышка растет точной копией своей мамы.
Как сообщал svodka.net ранее, актриса и модель Ким Кардашьян впервые показала новорожденную дочку Чикаго. Кардашьян обработала фото в одном из редакторов, пририсовав ушки себе и дочке.
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