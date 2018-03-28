1 сентября 2017 года 36-летняя известная теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой, подарив своему супругу, 34-летнему Алексису Оганяну, дочь, которую назвали Алексис Олимпия, сообщает Viva .

Стоит отметить, что в отличии от многих знаменитостей, Серена оказалась совершенно несуеверной и регулярно публикует в своем профиле в Instagram фотографии дочки.

Кроме этого, теннисистка даже создала для малышки отдельную страницу.

Вильямс практически ежедневно делится с поклонниками забавными видео и трогательными снимками семимесячной Алексис. Поклонники Серены в восторге от фото дочки, и часто пишут, что малышка растет точной копией своей мамы.

Как сообщал svodka.net ранее, актриса и модель Ким Кардашьян впервые показала новорожденную дочку Чикаго. Кардашьян обработала фото в одном из редакторов, пририсовав ушки себе и дочке.

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