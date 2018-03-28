Трагедия произошла около полуночи в селе Вербовец Косовского района. От полученных травм ребенок умер на месте, сообщили «Обозревателю» в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

По данным полиции, женщина 1986 года рождения является уроженкой Закарпатской области и стоит на психиатрическом учете.

«Реализуя свой преступный умысел, направленный на лишение жизни дочери, она взяла в руки молоток, которым нанесла серию ударов по жизненно важному участку тела, что вызвало у малолетней телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей свода черепа, от которых последняя скончалась на месте «, — установили правоохранители.

После совершенного мать сообщила о трагедии соседке. Женщина вызвала полицию и медиков, но, к сожалению, ребенка уже было не спасти.

Известно, что родители девочки разведены. Мужчина находится за пределами Украины на заработках. 20 мая ребенку исполнилось бы 7 лет.

Сейчас злоумышленницу задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.

Следователи начали уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении матери подозрения.

Убийство девочки уже прокомментировал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Пожалуй, мы становимся равнодушными к чужим детям, которые проживают рядом с нами, а значит и к своему будущему, проходим мимо детей, которые нуждаются в нашей помощи, и не обращаем внимания», – написал он на своей странице в Facebook.

Аброськин отметил, что трагедии можно было избежать.

«Видимо, семья нуждалась в посторонней помощи, пожалуй, если бы соседи обратились с такой информацией в полицию и соцслужбы, то вероятно, ребенок бы остался в живых», – добавил он.

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