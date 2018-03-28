|Тоня Матвиенко показала фигуру в купальнике
|28.03.2018 11:13
|
Сьогодні відвідала чотири екзотичних острови. Вперше плавала під дощем. Мої очі вперше бачили таку красу! #thailand #lovethailand #lovestory #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмирзоян #арсенмірзоян #kohmakПубликация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 23 Мар 2018 в 2:48 PDT
В Таиланде Матвиенко отдыхает вместе с мужем, певцом Арсеном Мирзояном.О свадьбе Матвиенко и Мирзояна стало известно 16 июня 2017 года. 15 января 2016 года Матвиенко во второй раз стала мамой – она родила Мирзояну дочь. У певицы также есть дочь от первого брака, у Мирзояна – двое детей от бывшей жены.
Поделитесь статьей с друзьями