Украинская певица Тоня Матвиенко обнародовала снимки отдыха в Таиланде. Матвиенко: Сегодня посетила четыре экзотических острова. Впервые плавала под дождем Фото: tonya_matvienko / Instagram "Сегодня посетила четыре экзотических острова. Впервые плавала под дождем. Мои глаза впервые видели такую красоту!" – написала она. Сьогодні відвідала чотири екзотичних острови. Вперше плавала під дощем. Мої очі вперше бачили таку красу! #thailand #lovethailand #lovestory #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмирзоян #арсенмірзоян #kohmak Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 23 Мар 2018 в 2:48 PDT В Таиланде Матвиенко отдыхает вместе с мужем, певцом Арсеном Мирзояном.О свадьбе Матвиенко и Мирзояна стало известно 16 июня 2017 года. 15 января 2016 года Матвиенко во второй раз стала мамой – она родила Мирзояну дочь. У певицы также есть дочь от первого брака, у Мирзояна – двое детей от бывшей жены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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