|Российский курсант-пограничник попросил о статусе беженца в Украине
|28.03.2018 11:14
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Установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФКурсант российского пограничного училища попросил Украину предоставить ему политическое убежище.
Фото: facebook.com/oleh.slobodyan
На днях на пункт пропуска "Гоптовка" на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения. Он сообщил, что является военнослужащим ФСБ РФ и требует признать его политическим беженцем.
"Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В течение дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинском, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он часто участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил поехать в Украину ", - сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секр Этара Олег Слободян, информирует LB.ua.
На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ статуса беженца.
Ранее, гражданин РФ, задержанный в Харьковской области в субботу, 20 января, за незаконное пересечение границы, обратился к украинским пограничникам с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины, после чего был госпитализирован с обморожением конечностей.