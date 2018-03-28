Установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ

На днях на пункт пропуска "Гоптовка" на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения. Он сообщил, что является военнослужащим ФСБ РФ и требует признать его политическим беженцем.

"Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В течение дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинском, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он часто участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил поехать в Украину ", - сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секр Этара Олег Слободян, информирует LB.ua.

На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ статуса беженца.