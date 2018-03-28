АПАУ инициирует увеличение розничной надбавки для программы "Доступные лекарства" до 20-25%

Общественная организация "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ) предлагает увеличить розничную надбавку для лекарственных средств, которые принимают участие в программе реимбурсации (возмещения стоимости) "Доступные лекарства" до 20-25%.

Речь об этом идет в письме АПАУ на имя заместителя министра здравоохранения Романа Илыка, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В АПАУ отмечают, что розничную надбавку для лекарств по программе реимбурсации необходимо увеличивать одновременно с фиксацией в реестре возмещения стоимости лекарственных средств цены дистрибьютора.

По мнению членов АПАУ, такие изменения позволят, в частности, привлечь к участию в программе больше аптек, в том числе, в сельской местности.

Кроме того, АПАУ предлагает внедрить норму, которая бы позволила аптеке, в случае неиспользования дистрибьютором 10% надбавки или применения ее в меньшем размере, реализовывать лекарственные средства по розничной фиксированной цене, утвержденной в реестре, с учетом неиспользованной надбавки дистрибьютора – то есть возможность увеличения розничной надбавки аптеки за счет неиспользованной надбавки дистрибьютора.

Вместе с тем, в АПАУ выражают обеспокоенность инициативами разработки альтернативного механизма предельных торговых (розничных) надбавок, в частности, введения регрессивных наценок и фиксированной платы за обслуживание рецепта.

"Считаем, что такой подход к изменению размера розничной надбавки или вообще ее замены фиксированной суммой, приведет к неравным условиям участия и, как следствие, уменьшение количества аптек и аптечных пунктов, принимающих участие в программе в связи с нерентабельностью и значительными затратами на ее обслуживание", - отмечено в письме.

В АПАУ отметили, что введение фиксированной цены за обслуживание одного рецепта по программе реимбурсации вероятно исключительно в качестве добавки к установленным 15% розничной наценки для аптек.

Программа возмещения стоимости лекарств по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. Из госбюджета Украины на 2018 год выделено 1 млрд грн на финансирование программы реимбурсации.