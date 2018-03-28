Я — винен. Але про це згодом. Спершу пам’ятка:

Якщо до Вас, як до науковця/вченої, з проханням про інтерв’ю чи експертний коментар звернувся будь-який телеканал, будь-яке радіо, паперове видання чи Інтернет-ЗМІ, і Ви себе поважаєте:

1. За будь-яких обставин вимагайте, щоб Вам перед ефіром/публікацією продемонстрували відзнятий/записаний/надрукований матеріал у кінцевому варіанті.

2. Якщо Вас змушують перед тим підписати будь-які документи/контракти з передачею будь-яких прав і т.п. — вимагайте, щоб там був присутнім п.1.

3. Якщо п.1 не виконується — махайте лапою цьому ЗМІ. Знайдемо інше.

В чому конкретно моя провина?

Я знаю десятки журналістів з різних ЗМІ і десятки науковців-експертів з різних тематик, які вміють говорити на камеру чи в мікрофон. Мене тішить той факт, що дуже часто перші чи другі до мене звертаються з проханням знайти експерта/допомогти висвітлити якісь навколонаукові події.

Я в цьому вбачаю свою «місію», аби звести вчених і журналістів, допомогти їм порозумітися, щоб, врешті, українські громадяни наочно відчули, що наука — це круто і в Україні вона є. І я ніколи нічого за це не просив натомість.

Будь-яка більш-менш вагома наукова подія в світі чи Україні останні півтора року супроводжується тим, що я надиктовую телефонні номери чи імена/прізвища вчених журналістам, яких давно і добре знаю.

Проте інколи з’являються нові, неперевірені контакти як з одного, так і з іншого боку. І доводиться діяти навмання. Якийсь час «щастило». Цього разу — ні.

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До мене звернувся журналіст Олександр Савченко з проханням допомогти зі спеціалістом в Загальній та Спеціальній теоріях відносності. Я йому порадив кількох експертів, але, вірогідно, вони йому не підійшли.

Зрештою, йому відгукнувся чудовий фізик Павло Наказний, який спитав моєї думки щодо журналіста. Я чесно відповів, що з ним мало знайомий, але це все ж чудово, що ЗМІ цікавляться ЗТО та СТО. І я не попередив Павла (в чому і полягає моя провина) про те, що зі ЗМІ треба бути вкрай обережним, аби випадково не винайти ліки від раку чи не…

А от що «чи не» — дивіться самі десь на 14-й хвилині цього феєричного відео про подорожі у часі.

(Так, я в курсі, що кількість переглядів цієї феєрії зросте, але без неї картінка буде неповною).

Зі слів Павла, він їм фахово розповів про часові ефекти, але й мови не було про якихось прибульців з майбутнього. І на фоні іншої маячні у сюжеті про переселення душ — його коментарі виглядають немов науковим підтвердженням.

Павло вже написав свій допис, сповнений суму і туги, з приводу того, що трапилося.

Шановні колеги. Я вибачаюся за цей недогляд і дуже прошу Вас уважно ставитися до роботи з журналістами. Це, в першу чергу, Ваша відповідальність. Але я вдячний за те, що Ви неодноразово, покладаючись на мій авторитет і репутацію, без вагань оперативно брали судьба в ефірах та інтерв’ю.

Будь ласка, консультуйтеся з колегами, вимагайте продемонструвати попередні роботи журналіста, аби оцінити його фаховість.

Нешановний колектив каналу 2+2. Мені немає діла до того, хто монтував програму. Мені немає діла до Ваших рейтингів і порядків. Мені байдуже, які саме документи і про що Павло підписав перед зйомками. Мене не обходить, чи несе відповідальність адміністрація каналу за цю передачу.

Будьте здорові і більше до мене не звертайтесь, допоки вся команда цієї програми не вибачиться перед Павлом. Справа ваша.

Шановні журналісти інших шанованих ЗМІ. Вибачайте, якщо віднині будуть певні часові затримки з пошуками експертів для ефірів, які у Вас завжди «горять». Подякуйте колегам. Пам’ятайте, що рейтинги ходять від каналу до каналу, а репутація переслідує журналіста все життя. Перевірених майстрів слова та пера це не стосується.

Переможемо.

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