удивила журналистов громким заявлением. Певица рассказала, что носит парики. Об этом сообщает издание ".", передает

"Во время молодости у меня были свои волосы, а все думали, что такой рыжий парик. А теперь у меня парики, а все думают, что свои", - сказано в сообщении.

Издание отмечает, что журналисты также спросили, сама ли 68-летняя Пугачева писала в сети о старости. Она подтвердила: "Я старая, больная женщина. И это писала лично я, сказала всю правду. Чтобы никто ничего не додумывал. Просто сама не читаю того, что обо мне сочиняют журналисты. Но друзья мне донесли, что про меня пишут - мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я-сякая. Да, все это так. Я старею и довольно резко".

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