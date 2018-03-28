30 марта суд на Кипре рассмотрит апелляцию холдинга СКМ Ахметова на решение о заморозке активов.

После решения о заморозке активов украинского бизнесмена Рината Ахметова оказалось, что апартаменты на One Hyde Park в Лондоне, купленные им за рекордные 136 млн фунтов стерлингов, формально уже ему не принадлежат. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Об этом сообщают информированные источники Deutsche Welle.

При этом в СКМ изданию не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что 27 декабря Окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу Укртелекома в рамках иска компании Raga Establishment.

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Raga подала в суд на Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу Укртелеком. Raga в 2013 году продала Укртелеком Ахметову за $860 млн, но бизнесмен якобы внес только $100 млн аванса и прекратил платежи.

30 марта суд на Кипре рассмотрит апелляцию холдинга СКМ Ахметова на решение о заморозке активов.

Оппоненты в судах обвиняют олигарха в том, что с самого начала судебных споров по Укртелекому с 2016 года холдинг СКМ переоформлял активы так, чтобы вывести их из-под под угрозы конфискации за долги.

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В то же время менеджеры Ахметова заявляют об «обычной реструктуризации» внутри холдинга.

Окончательно вопрос долгов Ахметова решится 23 апреля, когда Международный арбитражный суд в Лондоне рассмотрит его апелляцию по делу о долгах за Укртелеком.

Источник DW в холдинге СКМ сообщил, что в настоящее время защита Ахметова проводит собственное расследование сделок, которые предшествовали покупке им Укртелекома, чтобы представить их суду в Лондоне.

Одна из версий, которую ранее озвучивали украинские СМИ: телекоммуникационным гигантом через офшоры владела целая группа лиц из ближайшего окружения украинского экс-президента Виктора Януковича.

Показания, данные сторонами на суде в Лондоне, указывают на участие Януковича и его окружения в тайных договоренностях по Укртелекому. Некоторые факты, связанные с перепродажей Укртелекома, могут только усилить подозрения в финансовых интересах окружения экс-президента в этих сделках.

Напомним, в 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компания ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый хозяин крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера. Народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

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