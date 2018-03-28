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Потерявший во время пожара в Кемерово сестру, жену и троих детей Востриков заявил, что тела его близких пока не нашли
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28.03.2018 11:21
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Житель Кемерово Игорь Востриков рассказал, что вся его семья
погибла в кинотеатре в торговом центре "Зимняя вишня", при этом
тела оттуда пока не выносили. Востриков: До последнего момента
можно было их спасти Скриншот: Антон Долгих / YouTube Отвечая на
вопрос, знает ли он, где находятся сейчас тела его близких,
Востриков сказал: "Нет еще"."Однозначно мы знаем, где они погибли.
До последнего момента можно было их спасти. Они задохнулись в
кинотеатре, после чего никто никаких тел не выносил. Но был потом
еще большой пожар", – рассказал кемеровчанин.Пожар в
четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в
результате происшествия погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ
заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра
27 марта, а также сообщили, что пропавших без вести в
результате пожара нет. При этом родственники жертв собрали
данные о 85 пропавших без вести.26 марта несколько очевидцев
заявляли, что погибло намного больше посетителей "Зимней
вишни". 27 марта стало известно, что информацию о сотнях
погибших в торговом центре Кемерово запустил украинский
пранкер, известный как Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь
сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть
свободных мест. В комментарии РБК он заявил, что
выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так
как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он
"единственный, кто говорит правду и не боится
этого". Следственный комитет Российской
Федерации пообещал дать правовую оценку действиям
украинского пранкера.27 марта в российском Кемерово в ходе митинга
вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил
Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся как к
скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил:
"Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"
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