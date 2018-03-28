Житель Кемерово Игорь Востриков рассказал, что вся его семья погибла в кинотеатре в торговом центре "Зимняя вишня", при этом тела оттуда пока не выносили. Востриков: До последнего момента можно было их спасти Скриншот: Антон Долгих / YouTube Отвечая на вопрос, знает ли он, где находятся сейчас тела его близких, Востриков сказал: "Нет еще"."Однозначно мы знаем, где они погибли. До последнего момента можно было их спасти. Они задохнулись в кинотеатре, после чего никто никаких тел не выносил. Но был потом еще большой пожар", – рассказал кемеровчанин.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра 27 марта, а также сообщили, что пропавших без вести в результате пожара нет. При этом родственники жертв собрали данные о 85 пропавших без вести.26 марта несколько очевидцев заявляли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни". 27 марта стало известно, что информацию о сотнях погибших в торговом центре Кемерово запустил украинский пранкер, известный как Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть свободных мест. В комментарии РБК он заявил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он "единственный, кто говорит правду и не боится этого". Следственный комитет Российской Федерации пообещал дать правовую оценку действиям украинского пранкера.27 марта в российском Кемерово в ходе митинга вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта что востриков торговом центре Теги: мир