Погода, Новости, загрузка...
Работники Луцкого автозавода на митинге призвали власти города отказаться от закупки старых швейцарских троллейбусов
28.03.2018 11:21

Работники Луцкого автозавода на митинге призвали власти города отказаться от закупки старых швейцарских троллейбусов

Работники Луцкого автозавода на митинге призвали власти города отказаться от закупки старых швейцарских троллейбусов

Работники Луцкого автозавода корпорации "Богдан", выпускающего автобусы и троллейбусы, считают недопустимыми намерения городских властей закупить в Швейцарии за государственные средства 10 подержанных (отработавших 21 год) троллейбусов, тогда как предприятие недозагружено.

Требования отказаться от закупки подержанного транспорта и поддержать отечественного производителя работники завода озвучили на митинге возле горсовета 28 марта.

Ранее советник луцкого мэра депутат горсовета Игорь Полищук сообщил о планах города закупить 10 длиннобазных троллейбусов в Швейцарии, ориентировочная стоимость каждого – 900 тыс. грн.

"Мы бы с удовольствием покупали новые троллейбусы "Богдан", но 10 длиннобазных троллейбусов из Швейцарии стоят немного больше, чем один короткобазный "Богдан", да и цена/качество троллейбуса оставляют желать лучшего", - написал он на своей странице в сети "Фейсбук".

В пресс-релизе корпорации "Богдан" в среду, в свою очередь, подчеркивается: швейцарские подержанные троллейбусы производства HessAG эксплуатировались 21 год – на шесть лет больше, чем рекомендовано швейцарским производителем (т. е. фактически подлежат утилизации). В связи с этим в любой момент они могут выйти из строя и будут нуждаться в ремонте и замене, что создает условия для постоянных дополнительных расходов местного бюджета. В таком случае говорить об экономии не приходится.

При этом, как отмечают в корпорации, новый швейцарский троллейбус в четыре раза дороже аналогичного украинского – новый длиннобазный "Богдан" стоит от 7,5 млн грн, швейцарский - от 30 млн грн.

При этом "Богдан" предлагает троллейбус с возможностью автономного хода, а также его сервисное обслуживание и доступность запасных частей.

Участники митинга напомнили, что Луцкий автозавод - градообразующее предприятие с численностью работников более 1 тыс. чел. В 2017 году в бюджеты всех уровней было перечислено почти 80 млн грн налогов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, на сессии горсовета в среду, в том числе, будет обсуждаться вопрос о выделении средств на закупку подержанных троллейбусов. По его словам, представители митингующих были приглашены в здание горсовета, где они передали свои требования городским властям.

"Представители властей стали вновь говорить, что троллейбус "Богдан" комплектуется российскими двигателями, однако заводчане пригласили их на предприятие, чтобы убедиться: сейчас российские комплектующие в комплектации техники отсутствуют, с 2017 года троллейбусы оснащаются двигателями завода "Электротяжмаш", - сообщил пресс-секретарь.

В корпорации подчеркивают, что тенденция закупки подержанного иностранного транспорта характерна для всей Украины, тогда как отечественные производители способны полностью удовлетворить потребность в модернизации общественного транспорта.

При этом в корпорации напоминают, что продукция луцкого завода уже поставляется в Европу, в частности, электробусы в Польшу и Чехию, недавно подписан договор на поставку кузовов для французской компании Bluebus.

"Между тем украинцы должны ездить на списанном, аварийно опасном европейском транспорте. Работники завода считают, что причина такой парадоксальной ситуации - в бойкоте местных органов самоуправления", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, корпорация "Богдан" единственная в Украине в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить