|Из канализационной трубы: Россия прокололась с супероружием
|28.03.2018 11:29
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В России представили лазерные системы, в корпусе которых имеются канализационная и дымоходные трубы.
"Странность" подметил портал Defence Blog в сюжете канала , передает
Одна из труб представляет собой обычную полимерную (пластиковую) трубу диаметром примерно 100-110 миллиметров с резиновым уплотнительным кольцом.
Для каких целей предназначена продемонстрированная система, в сюжете не уточняется.
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