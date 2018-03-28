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Из канализационной трубы: Россия прокололась с супероружием
28.03.2018 11:29
Из канализационной трубы: Россия прокололась с супероружием По теме:

В России представили лазерные системы, в корпусе которых имеются канализационная и дымоходные трубы.

"Странность" подметил портал Defence Blog в сюжете канала , передает

Одна из труб представляет собой обычную полимерную (пластиковую) трубу диаметром примерно 100-110 миллиметров с резиновым уплотнительным кольцом.

Для каких целей предназначена продемонстрированная система, в сюжете не уточняется.







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