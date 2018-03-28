Бывший судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев указан как адвокат в реестре адвокатской палаты Москвы. В июле 2014 года его объявили в розыск в Украине. 5 февраля 2015 года Верховная Рада одобрила постановление о задержании и аресте Киреева Фото: EPA Киреев как адвокат зарегистрирован под номером 77/13068.При этом не указывается, когда именно Киреев начал заниматься адвокатской деятельностью в РФ.Судью Родиона Киреева президент Украины Петр Порошенко уволил 18 января 2016 года на основании представления Высшего совета юстиции. Совет счел, что Киреев, который вынес приговор по так называемому газовому делу экс-премьера Юлии Тимошенко в 2011 году, "безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей".В июле 2014 года Киреев был объявлен в розыск. Он обвиняется по ст. 375 п. 2 Уголовного кодекса Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления).5 февраля 2015 года Верховная Рада одобрила постановление о задержании и аресте Киреева.В сентябре 2017 года Апелляционный суд Киева предоставил прокуратуре согласие на задержание бывшего судьи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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