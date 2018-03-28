Известная итальянская киноактриса и фотомодель Моника Беллуччи в свои 53 года по-прежнему остается секс-символом шоу-бизнеса, сообщает Viva.

Стоит отметить, что Моника и сегодня появлятся на светских и модных мероприятиях, дает интервью и снимается для обложек журналов.

Кроме этого, на днях в Сети появились фотографии с новой фотосессии Беллуччи. На снимках знаменитость позирует в необычном для себя образе, примерив стильные костюмы, тренчы и пальто. В таких нарядах актрису давно уже не видели поклонники.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Кейт Миддлтон на восьмом месяце беременности поразила сеть красивым нарядом . Стоит отметить, что герцогиня вскоре уйдет в декрет, но пока она продолжает активно появляться на публике и участвовать в разных мероприятиях.

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