Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, унесшего жизни более 60 человек, большинство из которых - дети, передает

"В российском городе Кемерово произошла страшная трагедия, погибли дети. Хотел бы выразить соболезнования родственникам погибших", - сказал В.Гройсман.

Ранее соболезнования в связи с трагедией в Кемерово выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово", - написал он в Twitter 26 марта.

В воскресенье, 25 марта, произошел масшабный пожар в торговом центре в российском Кемерово. По официальным данным, погибли во время пожара 64 человека, большинство - дети. В соцсетях распространяются сообщения, что в действительности жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

Правительство поручило МВД и ГСЧС совместно с другими органами власти начать масштабную проверку мест массового пребывания людей.

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