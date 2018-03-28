Продажа агрохолдинга "Мрия" возможна только после завершения реструктуризации его задолженности

Сделка по продаже агрохолдинга "Мрия" может состояться только после завершения реструктуризации его исторической задолженности, сообщили в пресс-службе агрохолдинга.

Согласно информации, интерес со стороны потенциальных инвесторов к компании существует В частности, в 2017 году к кредиторам "Мрии" с предложением обращались компания "Кернел" и еще несколько крупных игроков аграрного рынка. В 2018-м также поступил ряд предложений как от украинских, так и от международных компаний.

"Для наших кредиторов, существующих собственников "Мрии", сельское хозяйство - не профильный бизнес, обслуживание рабочего капитала "Мрии" - вынужденная мера. Поэтому, как я уже часто говорил, приход стратегического инвестора – идеальный вариант для дальнейшего развития "Мрии", - цитирует пресс-служба генерального директора агрохолдинга Саймона Чернявского.

По его словам, до завершения реструктуризации задолженности нет ни предмета потенциальной сделки, ни юридического механизма для ее осуществления.

"Мы завершили реструктуризацию большей части обеспеченного долга и начали имплементацию договоренностей, достигнутых с необеспеченными кредиторами. На этом этапе столкнулись с рядом трудностей, связанных с новизной и уникальностью процедуры для украинского законодательства и исполнительной системы, что затягивает процесс. Поэтому я бы пока воздержался от прогнозов", - отметил гендиректор.

В "Мрии" указывают, что рабочим капиталом агрохолдинг сегодня обеспечивают его кредиторы, в основном - бондхолдеры из США и Европы.

"Мы полностью профинансированы на этот сезон: у нас довольно средств на посевную и уборочную, выдачу арендной платы, выполнение социальных обязательств и даже на пополнение технического парка и инвестиции в развитие технологий. "Мрия" работает в нормальном режиме и уверенно смотрит в будущее", - заявил С.Чернявский.

Ранее в СМИ появилась информация о переговорах о возможной покупке "Мрии" компанией Continental Farmers Group.

"Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство.

По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын Ивана Гуты – Николай - объявлен в розыск по линии Интерпола.

Continental Farmers Group с активами в Украине и Польше специализируется на выращивании рапса, картофеля, пшеницы, сахарной свеклы и кукурузы. Работает в Украине с 2006 года.