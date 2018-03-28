Во всем, что рассказала Надежда Савченко на записях, есть важный момент, который нельзя упустить. То, о чем предпочитают не думать те, которые считают, что настоящей угрозы, как не было, так и нет.

Как передает со ссылкой на , об этом в своем блоге пишет блогер, ветеран АТО Макс .



Он отмечает, что оружие для терактов в центре передали для Савченко и Рубана через – россияне. Именно следовательно нет смысла тратить время на обсуждение версии о том, что это оружие из донецких шахт от лидера восставших шахтеров и трактористов, а зафиксировать – россияне вооружили Савченко и Рубана руками своих марионеток.



подчеркивает, что это ни что иное, как государственная измена. Офицер, присягавший народу Украины, берет оружие у агрессора и оккупанта для ликвидации руководства своей страны. У каждого гражданина есть право не любить это руководство, есть право даже его ненавидеть – есть в принципе причины быть недовольными, но согласие взять оружие у агрессора и оккупанта для убийства верховного командования и массовых убийств мирного населения в столице Украины – такое поддерживать и оправдать никаким недовольством и намерениями нельзя.

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