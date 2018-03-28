Ветеран АТО: Госизмена офицера – это никаким неудовольствием
властью оправдать нельзя По теме:
Во всем, что рассказала Надежда Савченко на записях,
есть важный момент, который нельзя упустить. То, о чем предпочитают
не думать те, которые считают, что настоящей угрозы, как не было,
так и нет.
Как
передает со ссылкой на , об этом в своем блоге пишет блогер,
ветеран АТО Макс .
Он отмечает, что оружие для терактов в центре передали для Савченко
и Рубана через – россияне. Именно следовательно нет смысла тратить
время на обсуждение версии о том, что это оружие из донецких шахт
от лидера восставших шахтеров и трактористов, а зафиксировать –
россияне вооружили Савченко и Рубана руками своих марионеток.
подчеркивает, что это ни что иное, как государственная измена.
Офицер, присягавший народу Украины, берет оружие у агрессора и
оккупанта для ликвидации руководства своей страны. У каждого
гражданина есть право не любить это руководство, есть право даже
его ненавидеть – есть в принципе причины быть недовольными, но
согласие взять оружие у агрессора и оккупанта для убийства
верховного командования и массовых убийств мирного населения в
столице Украины – такое поддерживать и оправдать никаким
недовольством и намерениями нельзя.
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